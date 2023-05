“Zij was inspirerend, warm en grappig”: internationale sterren reageren op het overlijden van Tina Turner

De Amerikaanse zangeres Tina Turner is overleden op 83-jarige leeftijd, zo hebben haar medewerkers bekendgemaakt via een statement. Collega-artiesten en andere beroemdheden laten niet na hun lof voor de muzieklegende met de wereld te delen.

“Tina Turner was een icoon, een muziekicoon die vele geweldige momenten had in haar carrière,” zei perschef Karine Jean-Pierre van het Witte Huis. “Heel verdrietig om het nieuws te horen. Ik was een grote fan van Tina Turner. Zoals u aan mijn reactie kunt zien, is dit het eerste wat ik ervan hoor. En het is een enorm verlies, een enorm verlies voor de gemeenschappen die van haar hielden, zeker voor de muziekindustrie.”

Muzikale grootheid Elton John betreurt dat de wereld “een van zijn opwindendste artiesten verloren is”. “Een totale legende op plaat en op het podium”, noemt hij Tina Turner. “Ze was onaantastbaar.”

Ook collega-zanger Bryan Adams reageert op het trieste nieuws. “Ik zal voor altijd dankbaar zijn voor de tijd die we samen hebben doorgebracht op tournee, in de studio en als vrienden. Bedankt dat je de inspiratie bent voor miljoenen mensen over de hele wereld door je waarheid te spreken en ons het geschenk van je stem te geven. It’s Only Love and that’s all.”

Blondie-frontvrouw Debbie Harry zal Turner herinneren om haar energie, creativiteit en talenten. “Tina was een grote inspiratiebron voor mij toen ik aan mijn carrière begon en vandaag is ze dat nog steeds. Ik hou van je, Tina”, schrijft ze op Twitter.

De voormalige basketbalster Earvin ‘Magic’ Johnson schrijft eveneens op Twitter dat ze altijd “zoveel energie” op het podium had en “een echte entertainer” was. “Zij creëerde de blauwdruk voor andere grote entertainers als Janet Jackson en Beyoncé en haar nalatenschap zal worden voortgezet door alle energieke artiesten.”

Zelfs het Amerikaanse ruimtevaartprogramma NASA reageert op het overlijden van het icoon. “Simply the Best. Muzieklegende Tina Turner schitterde op het podium en in miljoenen harten als de Queen of Rock ‘n’ Roll. Haar nalatenschap zal voor altijd tussen de sterren leven.”

Van de ene legende naar de andere. “Ik ben zo bedroefd over het overlijden van mijn geweldige vriendin Tina Turner”, schrijft Rolling Stones-frontman Mick Jagger op Instagram. “Ze was echt een enorm getalenteerde artieste en zangeres. Ze was inspirerend, warm, grappig en gul. Ze heeft me zo goed geholpen toen ik jong was en ik zal haar nooit vergeten.” Zijn collega-Rolling Stone Ronnie Wood schreef dan weer: “God zegene je Tina, de Queen Of Rock And Soul en een dierbare vriendin van onze familie. Liefde en gebeden voor alle familie, vrienden en geliefden van Tina.”

Diana Ross, onsterfelijk dankzij The Supremes en een generatiegenote van Tina Turner, zegt geshockeerd en bedroefd te zijn op Twitter.

I will Survive-zangeres Gloria Gaynor schrijft: “De iconische legende die de weg vrijmaakte voor zoveel vrouwen in de rockmuziek, zwart en wit. Ze deed het met grote waardigheid en succes wat maar weinigen in haar tijd en in dat muziekgenre zouden durven doen.”

“Iconisch. Mooi. Een overlever. Pracht. Ons eerste symbool van uitmuntendheid en ongebreideld eigenaarschap van seksualiteit”, schrijft Oscar-winnares Viola Davis, bekend van de film Fences en de serie How to get away with murder, op Facebook. “Jij was mijn jeugd. God krijgt vandaag een engel! Rust goed, Ms. Tina Turner. We zullen koesteren.”

Op de officiële Instagrampagina van Tina Turner reageert supermodel Naomi Campbell: “Rust in Vrede & Kracht. De Koningin, de legende, het icoon. Er zal nooit een ander zijn. Ik koester mijn tijden met jou.” Ook de voormalige Destiny’s Child-zangeres Michelle Williams reageerde op Instagram: “Je hebt zoveel voor ons betekend. Je moed, kracht, veerkracht en uniekheid zijn enkele van de belangrijkste ingrediënten van je blauwdruk geweest!!! Rust zacht!” Haar Destiny’s Child-collega Kelly Rowland schreef: “Dank je, Queen, dat je je volledig gaf.”

Ook Apple-baas Tim Cook laat van zich horen. “Tijdens haar buitengewone leven doorbrak Tina Turner barrières, herdefinieerde muziek en inspireerde de wereld om te dansen. Ze was een icoon, een transcendent talent, en ze zal gemist worden”, schrijft hij.

Sex and the City-actrice Sarah Jessica Parker bedankte de zangeres net zoals velen anderen. “Ik hield en hou van je.”

De Italiaanse modeontwerper Giorgio Armani deelde zijn verdriet in een statement. “Met verdriet en ongeloof hoorde ik van het overlijden van Tina Turner: met haar ongelooflijke energie leek ze eeuwig. Haar muziek is dat zeker. Ik zal een geweldige vriendin missen, die ik ook vele malen heb mogen kleden. In het leven was ze zoals op het podium - pure energie. Ik ben diep bedroefd.”

De Amerikaanse acteur George Takei noemt Turner een “ware legende”. “Ze was onze River Deep en onze Mountain High, de Private Dancer in onze harten. Ze liet ons zien dat liefde er echt alles mee te maken heeft, en dat we echt nog een held nodig hadden. En zij was het. Rust nu, Proud Mary. Verhef je stem hoog in de hemel. Je was altijd gewoon De Beste.”

Rick Astley, bekend van de hit Never gonna give you up, deelde ook een kort eerbetoon op Twitter: “Wat een vrouw, wat een leven, wat een stem! Een van de groten.” De Amerikaanse Rapper Kid Cudi schrijft dan weer op Twitter dat Turner de held van zijn moeder was. “Ze was voor mij ook de ultieme superheld”, klonk het. De Amerikaanse dj en hiphoppionier Grandmaster Flash deelde op sociale media een filmpje waarin hij zijn medeleven uitte aan de familie van de zangeres. “Je zal gemist worden”, zei hij. Lord of the Rings-acteur Elijah Wood noemde Turner dan weer “a force of nature” op Twitter.

(sgg)