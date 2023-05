Na de sportieve malaise nu ook financiële problemen: Hertha Berlijn dreigt Lukebakio gratis kwijt te spelen

De kans is reëel dat Dodi Lukebakio (25) straks gratis op de markt komt. Zijn club Hertha Berlijn is net gedegradeerd en krijgt door zware financiële problemen mogelijk geen proflicentie meer. In dat geval wordt de Rode Duivel een vrije speler en een nog mooier transfertarget voor topclubs.

In de jongste EK-kwalificatiematch tegen Zweden (0-3) speelde Dodi Lukebakio de pannen van het dak. De dribbelaar geselde toen de rechterflank en gaf twee assists. Helaas kon de Rode Duivel in vorm een rampscenario bij zijn club Hertha Berlijn niet vermijden. Hij scoorde er nog wel elf keer dit seizoen, maar vorig weekend degradeerde de traditieclub naar de tweede Bundesliga voor de ogen van 70.000 huilende fans.

Het betekent dat Dodi Lukebakio niet bij Hertha zal blijven. Hij heeft nog wel een verbintenis tot 2024, maar contractueel is er bij alle spelers voorzien dat ze veertig procent loon moeten inleveren bij een degradatie. Zelfs dat zou Hertha niet meer kunnen betalen. De Berlijnse club hoopt wel nog een stuk van zijn marktwaarde van twaalf miljoen euro te verzilveren, maar dat is lang niet zeker.

© DeFodi Images via Getty Images

Door wanbeleid verkeert Hertha Berlijn in diepe financiële problemen. Ja, de club trok het Amerikaanse 777 – de groep die in België ook Standard bezit – aan als nieuwe investeerder, maar in Duitsland geldt de 50+1-regel. Dat betekent dat een externe investeerder nooit de meerderheidsaandeelhouder mag zijn die alles kan beslissen. De Deutsche Fussball Liga (DFL) vreest dat 777 die regel verbreekt en zolang dat niet is uitgeklaard, komt er geen proflicentie en kunnen de Amerikanen ook geen honderd miljoen euro vers geld in Hertha pompen.

Het water staat de Berliners werkelijk aan de lippen. Om de liquiditeit te garanderen probeert Hertha Berlijn ondertussen de terugbetaling van een lening van veertig miljoen euro met twee jaar te verlengen, maar het is lang niet zeker of dat lukt. De rentevoet zou dan stijgen van 6,5 naar 8,5 procent. De klokt tikt ondertussen genadeloos verder. Op 7 juni om 15.30 uur moet Hertha Berlijn aan de licentiecommissie de financiële draagkracht van de club bewijzen en aantonen dat het contract met 777 aan alle reglementen voldoet. Om te overleven is het Amerikaanse geld werkelijk van levensbelang. Lukt dat niet, dan dreigt de club te degraderen naar de Regionalliga.

Transfervrij net als Tielemans?

In dat scenario hebben de spelers die nog contractueel vastliggen een ontsnappingsroute. In principe kunnen Dodi Lukebakio en co. de club dan gratis verlaten, wat zulke jongens mega-interessant maakt voor andere (top)clubs. Zo wordt de flankaanvaller nu al gelinkt aan Freiburg, maar er zullen nog kapers op de kust zijn.

Vraag dat maar aan Youri Tielemans die aan het einde van zijn contract zit bij Leicester City. De middenvelder praat onder meer met AS Roma, maar de lijst met kandidaat-overnemers is heel lang.