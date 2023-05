Gedetineerde steekt celgenoot met “aangescherpt eetmes” in gevangenis van Mechelen

Bij een steekpartij tussen twee celgenoten van de gevangenis van Mechelen is vorige week donderdag een 34-jarige gedetineerde gewond geraakt aan de arm. De dader, een man van zestig, is aangehouden door de onderzoeksrechter, zo bevestigt het Antwerps parket.

Tijdens de bedeling van het eten kwam het tot een ruzie tussen de twee gedetineerden. Een van hen haalde uit met een “aangescherpt eetmes”, zo vernamen we uit goede bron. Het werd gisteren niet duidelijk waar de ruzie precies over ging en hoe de gedetineerde aan het mes geraakt is. Wel is geweten dat beide mannen samen een cel delen.

Het Gevangeniswezen bevestigt de agressie en stelt nog dat “dankzij de snelle en alerte tussenkomen van het personeel de medische zorg volstond”, en het slachtoffer dus niet moest afgevoerd worden.