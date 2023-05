SJOTCAST. Frank en Franky #7: “Als Antwerp zondag kampioen wordt, zal dat tot verbazing van de eigen bazen zijn”

Onze voetbalpodcast Sjotcast heeft er een broertje bij. In ‘Frank & Franky’ bespreken VRT-icoon Frank Raes en ex-Rode Duivel Franky Van der Elst tweewekelijks de voetbalactualiteit, gekoppeld aan verhalen uit hun eigen carrières. In aflevering 7 bespreekt Yanko de transfers in medialand, vertelt Franky over een reünie bij Club Brugge en verwacht Frank zondag een ontploffing op de Bosuil.