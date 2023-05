Michy Batshuayi schiet Fenerbahçe naar Turkse bekerfinale

Fenerbahçe heeft woensdagavond met 3-0 de maat genomen van bekerwinnaar Sivasspor, in de terugwedstrijd van de halve finale in de Turkse beker. Michy Batshuayi stond in de basis bij de thuisploeg en scoorde het tweede doelpunt. Fenerbahçe kan zijn zevende Beker van Turkije winnen.

In de heenwedstrijd drie weken geleden kwamen Sivasspor en Fenerbahçe niet tot scoren (0-0). Het was aan Fenerbahçe en Michy Batshuayi om de klus in het eigen Sukru Saracoglu-stadion te klaren. Dat lukte dankzij doelpunten van Kadioglu (47.) en Batshuayi (58.). In de slotfase zorgde King (85.), op assist van Batshuayi, nog voor de 3-0 eindstand. Onze landgenoot mocht in de 90e minuut naar de kant.

In de finale neemt Fenerbahçe het op tegen het Basaksehir van Adnan Januzaj of Ankaragücü, die donderdag hun terugwedstrijd afwerken. Basaksehir won de heenwedstrijd met 1-0, met Januzaj in de basis. De finale wordt op 1 juni gespeeld.

Fenerbahçe won al zesmaal de Beker van Turkije en kan dus op jacht naar het zevende exemplaar, de eerste sinds 2013. Voor Basaksehir zou het de eerste zijn, terwijl Ankaragücü al twee bekers op het palmares heeft. Sivasspor was de bekerwinnaar van vorig seizoen. Galatasaray is recordhouder met 18 Turkse bekers.

In de Turkse competitie moet Fenerbahçe Galatasaray laten voorgaan. Het staat 5 punten achter met nog 3 speeldagen te gaan.