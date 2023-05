Nu de verkiezingen dichterbij komen en Vivaldi hoogstwaarschijnlijk niet veel potten meer gaat breken, ontpopt premier Alexander De Croo zich meer en meer als campagneleider van de Vlaamse liberalen. Zijn voorstel om de strijd voor een betere natuur even in de koelkast te stoppen, jaagt de groenen echter in de gordijnen. Behalve moord en brand schreeuwen over een voor hen essentieel dossier kunnen zij echter niet veel doen.