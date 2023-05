Siversk, stad zonder water: “We zijn precies teruggekatapulteerd naar de middeleeuwen”

In Siversk, een verwoeste stad op tien kilometer van de frontlinie in het oosten van Oekraïne, leven honderden burgers zonder drinkwater. Infrastructuur en waterleidingen zijn aan flarden geschoten en het grondwater is te vervuild om te gebruiken. De overige bewoners overleven dankzij vrijwilligers. Het Nieuwsblad volgde een team dat dagelijks tweeduizend liter water levert. “Als wij het niet doen, wie dan wel?”