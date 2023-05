“Aanpak van vergrijzing op werkvloer is in 10 jaar tijd weinig veranderd”

In tien jaar tijd is er weinig veranderd aan de aanpak om 50-plussers langer tevreden aan het werk te houden. Dat bericht Tempo-Team, op basis van recent onderzoek in samenwerking met de KU Leuven. De meerwaarde van de ‘zilvervloot’ 50-plussers wordt bovendien nog altijd onderschat.

In 2013 gaf 40 procent van de werkgevers bij een bevraging door Tempo-Team nog aan dat kennisverlies door vergrijzing een probleem dreigde te worden. Ondanks die vrees levert vandaag slechts 11 procent van de bedrijven concrete inspanningen om een braindrain door vergrijzing te vermijden.

“Nu de gevolgen van de vergrijzing zich algemeen en versneld laten voelen op de werkvloer, is er voor bedrijven nog heel wat ruimte om hun oudere werknemers te begeleiden naar langer tevreden en met plezier werken. Door een inclusieve werkomgeving te creëren, waarin oudere werknemers gewaardeerd en ondersteund worden, kunnen we ervoor zorgen dat zij actief blijven op de arbeidsmarkt”, aldus Tempo-Team-woordvoerder Wim Van der Linden.

Volgens Tempo-Team blijven vooroordelen over oudere werknemers hardnekkig standhouden. In 2013 uitte de helft van de werknemers vooroordelen over oudere werknemers op het vlak van inzetbaarheid, leermotivatie en gezondheid. Vandaag is dat aantal fors gedaald. Maar toch blijven hardnekkige vooroordelen bestaan bij ongeveer een op de drie werknemers.

Het aanpakken van de vergrijzing is daarom volgens Tempo-Team niet enkel een uitdaging voor de werkgevers. Ook werknemers moeten hun vooroordelen inruilen voor de voordelen die 50-plussers op de werkvloer bieden, klinkt het.

De enquête werd uitgevoerd tussen 10 november 2022 en 1 december 2022 door een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van Tempo-Team en in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven. Zowat 2.500 werknemers en 250 werkgevers in België namen deel aan de online bevraging.