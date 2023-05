Angstcultuur, ongepaste verzoeken en “psychologische spelletjes”: Europees Parlement opent onderzoek naar Assita Kanko (N-VA)

Het Europees Parlement heeft een onderzoek geopend naar parlementslid Assita Kanko (N-VA) na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Dat meldt Politico. Het zou meer bepaald gaan om psychologische intimidatie en ongepaste privéklusjes, die volgens voormalige stafleden leiden tot een angstcultuur in het kantoor van Kanko. Zij laat in een reactie weten het onderzoek af te wachten, maar maakt duidelijk dat ze het niet eens is met de beschuldigingen.

Het onderzoek kwam er na een klacht die in november 2022 werd ingediend. Politico sprak met drie anonieme voormalige stafleden die ook tekstberichten, e-mails, en stemopnames van Kanko aanhaalden, waaruit zou blijken dat ze haar stafleden tijdens weekends, vrije dagen, en buiten de kantooruren – ’s ochtends vroeg en soms ook midden in de nacht – contacteerde. Het drietal zegt ook dat er een angstcultuur bestaat in het kantoor van Kanko.

Het trio erkent dat werken in de politiek gelijkstaat aan onregelmatige uren, maar is van mening dat Kanko daarin “onredelijk” te werk ging. “Het moest altijd meteen gebeuren, dus moest je vrienden en familie achterlaten om aan haar verzoeken te voldoen. En dan veranderde ze een dag later van mening, en ging ze terug naar het oorspronkelijke plan. Dat gebeurde constant, en maakte ons allemaal gek”, klinkt het bij Politico.

“Psychologische spelletjes”

Twee stafleden hebben het ook over “psychologische spelletjes” door Kanko. “Ze doet je geloven dat jij het bent die iets verkeerd heeft gedaan of gezegd, zelfs als je bewijs van het tegendeel hebt”, klinkt het. Ze beschrijven ook hoe Kanko geen onderscheid maakte tussen professionele en persoonlijke eisen: zo zou ze haar stafleden gevraagd hebben om eten te gaan halen, op haar kind te babysitten, persoonlijke boodschappen te doen, of private administratieve taken uit te voeren.

Een Europees Parlementslid beschikt normaliter over drie stafleden, maar volgens de website ParlTrack – die het Europees Parlement nauwlettend volgt – had Kanko er sinds haar verkiezing in 2019 13. Dat wijst op een groot verloop in haar personeelsbestand.

Kanko: “Ik sta sterk”

Kanko liet in een email aan Politico weten dat ze niet wenst te reageren op de beschuldigingen terwijl het onderzoek nog loopt. “Uit respect voor de procedure, voor het comité dat het uitvoert, voor het Europees Parlement, en voor de privacy van alle betrokken partijen.”

Volgens Kanko “diende een voormalig staflid een klacht in bij het Europees Parlement tegen zijn ontslag. Die klacht werd onderzocht en afgewezen. Hij startte ook een zogeheten ‘misbruikprocedure’ op. Tot mijn spijt en frustratie neemt die procedure veel tijd in beslag, en is die bijgevolg nog lopende. Ik heb mijn argumenten en weerleggingen ingediend, en sta sterk. Maar ik heb ook de regels van de procedure de hele tijd gevolgd.”

Het is niet duidelijk wanneer de resultaten van het onderzoek door het Europees Parlement bekendgemaakt zullen worden, dat varieert van geval tot geval.