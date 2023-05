Iniesta wil van geen stoppen weten: 39-jarige Spanjaard verlaat Vissel Kobe en gaat op zoek naar nieuwe club

Het contract van Iniesta bij Vissel Kobe loopt eind dit jaar af. Maar de Spaanse middenvelder, die het grootste deel van het seizoen op de bank doorbracht, liet weten dat hij in juli al zal vertrekken. “Eerst wil ik mijn verblijf hier op een mooie manier afsluiten en dan zal ik kijken welke opties er voor mij openstaan”, zei een emotionele Iniesta op een door zijn club georganiseerde persconferentie. “Ik wil blijven voetballen en dan met voetbalpensioen gaan als ik nog actief ben. Het is moeilijk voor me om dat hier te doen, dus ik wil er een andere plek voor vinden.”

Iniesta trok in 2018 naar Vissel Kobe - waar hij een geschat jaarsalaris van 30 miljoen dollar opstrijkt - na 16 jaar in het eerste elftal van Barcelona. Met Barça won hij alle prijzen die er te winnen vielen, waaronder vier keer de Champions League en negen La Liga-titels. Met Spanje veroverde hij in 2010 de wereldbeker - Iniesta scoorde het enige doelpunt in de finale tegen Nederland (1-0) - en twee Europese titels (2008 en 2012). Bij Vissel Kobe won Iniesta in 2019 de Emperor’s Cup en in 2020 de Japanse Supercup. Dit seizoen speelde hij amper vijf wedstrijden als invaller.

Vissel Kobe is ook de ex-club van Thomas Vermaelen. De voormalige Rode Duivel verliet de club eind 2021 en zette nadien een punt achter zijn carrière.