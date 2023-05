Investeringen in zonne-energie voor het eerst hoger dan die in olie

De investeringen in zonne-energie zullen in 2023 voor het eerst hoger liggen dan die in olie. Dat meldt het Internationaal Energieagentschap. In totaal worden de investeringen in koolstofarme technologieën dit jaar begroot op 1.700 miljard dollar tegenover ongeveer 1.000 miljard dollar voor de olie-, gas en steenkoolindustrie.

Die investeringen, onder meer in hernieuwbare energie (zon, wind), kernenergie, elektrische voertuigen en warmtepompen, zullen zo met ongeveer een kwart toenemen op jaarbasis. De investeringen in fossiele brandstoffen stijgen ook, maar die stijging ligt met 15 procent beduidend lager.

“Schone energie gaat snel vooruit, veel sneller dan veel mensen dachten”, onderstreept IEA-directeur Fatih Birol. “Elke dollar die wordt geïnvesteerd in fossiele energie komt overeen met ongeveer 1,7 dollar in groene energie. Vijf jaar geleden was dat nog 1-1.”

Vooral de investeringen in zonne-energie vallen op. Elke dag zou er dit jaar meer dan één miljard dollar naar de sector vloeien, goed voor 380 miljard dollar op jaarbasis. Daarmee gaat voor het eerst meer geld naar zonne-energie dan naar de oliesector (370 miljard dollar).

Toch tekent het IEA ook enig voorbehoud aan. Zo zijn de investeringen in hernieuwbare energie vooral geconcentreerd in de ontwikkelde landen. Daarnaast stegen de investeringen in de olie- en gasindustrie met 7 procent, waardoor de wereld verder verwijderd raakt van het objectief om tegen 2050 netto een nuluitstoot te behalen.