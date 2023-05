Ronny Deila heeft beslist: Noorse coach verlaat Standard per direct en trekt naar Club Brugge

Deila annuleerde donderdag zijn wekelijkse persbabbel en nu is ook duidelijk waarom. Hij heeft Standard donderdagochtend ingelicht over zijn beslissing om de club te verlaten. Het betekent ook dat hij de laatste twee wedstrijden niet meer op de bank zal zitten. Aangezien de Rouches zaterdag thuis spelen en veel fans hem de overgang enorm kwalijk nemen, is dat misschien maar goed ook.

Deila trekt niet alleen naar Club, hij neemt ook zijn assistent Efrain Juarez mee. Blauw-zwart zal wel de afkoopsom van 2 miljoen euro moeten betalen om alles te officialiseren.