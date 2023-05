Steegje leidt naar verborgen woning: “De kans om een huis als dit te kopen, krijg je maar eens in je leven”

“Zelfs mensen die de buurt goed kennen, weten niet dat ons huis hier staat.” We geloven Frederik en Suzan op hun woord. Want het is verdorie goed opletten, wil je het steegje niet voorbijlopen dat naar hun woning leidt. Die staat verscholen in een binnengebied van de Willibrorduswijk – ook wel wijk 2060 genoemd – nabij het Antwerpse Centraal Station. “De kans om een huis als dit te kunnen kopen, krijg je maar eens in je leven.”