Gemaskerde mannen dringen binnen in huis Valencia-speler Justin Kluivert, delen klappen uit aan diens vrouw en gaan met 200.000 euro buit aan de haal

De drie overvallers zouden het huis via de tuin zijn binnengedrongen toen Kluiverts vrouw thuiskwam nadat ze de hond had uitgelaten. Ze bedreigden en sloegen haar zodat ze zou vertellen waar de waardevolle spullen in huis lagen. Langer dan vijf minuten zou de overval niet geduurd hebben. Ze zou er lichte verwondingen aan hebben overgehouden, maar is vooral onder de indruk van wat er zich heeft afgespeeld.

De Spaanse politie verdenkt een georganiseerde bende van de feiten. In 2022 werd er bij Samu Castillejo, ploegmaat van Kluivert bij Valencia en net zoals Kluivert wonende in de woonwijk Bétera, ingebroken. Toen was er wel niemand aanwezig in de woning.