Over-mijn-lijk-mentaliteit, publiek opzwepen zoals Klopp en ‘gewoon’ in zijn jeansbroek: Ronny Deila en Club Brugge lijken prima match

“Een goede keuze”, vindt onze huisanalist en Club Brugge-icoon Franky Van der Elst van de keuze van blauw-zwart voor Standard-coach Ronny Deila (47). No sweat, no glory lijkt de Noor op het lijf geschreven. “Bij Club Brugge hebben ze nu iemand van buitenaf nodig, die ook de ervaring heeft om even wat klappen op te vangen. Dat heeft Deila.” De nieuwe coach van Club voorgesteld.