Arts die met insulinespuit binnendrong bij liefdesrivale, krijgt 10 jaar cel

Tot tranen toe bewogen, hield de vrouw tijdens haar proces vol dat ze enkel met het slachtoffer wilde praten. “Opdat ze zou luisteren, had ik hulpmiddelen bij om een schrikeffect te creëren”, was haar uitleg. Tot een gesprek met de rivale kwam het niet in haar slaapkamer in Rekem (Lanaken). De vrouw schrok wakker en het kwam tot een schermutseling waarbij de echtgenote van de muziekleraar zonder grote averij wist te ontkomen. Wel kreeg ze de doek met ether in haar gezicht geduwd. “Per ongeluk, in een reflex”, hield de betichte vol. De rechter bestempelde deze theorie en dat de arts louter een gesprek wou aangaan in het vonnis als “absurd en ongeloofwaardig.”

Huissleutel gestolen

Tot over haar oren was de Peltse verliefd op de muziekleraar van haar dochter. “Obsessief”, aldus het vonnis. Er kwamen afspraakjes van om iets te drinken. Louter vriendschappelijk, stelde de man. Toen de muziekleraar op aandringen van zijn vrouw zei dat het genoeg was, knapte er wat bij de dader en bleef ze hem belagen. Ze concludeerde dat zijn vrouw een relatie in de weg stond. “Ik wou enkel met haar praten om haar te overtuigen dat ik geen slechte bedoelingen had.”

Dat zag haar rivale niet zitten. De Peltse wist tijdens de muziekles de huissleutel te stelen, drong de woning van het koppel binnen en stond met een doek met ether en een spuit langs het bed van haar rivale. ’s Ochtends, op het moment dat de man van huis was en de “langslaapster” nog in bed lag. Tot twee keer toe drong ze binnen. Op acht mei 2019 maakte ze naar eigen zeggen rechtsomkeer op de trap toen het slachtoffer een naam riep. Drie weken later ging ze wel verder met het gekende resultaat tot gevolg.

Tunnelvisie

Tijdens het proces ratelde de welbespraakte dader met een IQ van 130 af dat ze in een tunnelvisie was geraakt en zich geblokkeerd voelde door haar rivale. “Toen ik geen vat op haar kreeg, heb ik me de illusie gemaakt om het zelf op een ridicule manier op te lossen. Ik wilde respect afdwingen bij haar opdat ze naar me zou luisteren. Achteraf gezien is dat allemaal heel belachelijk.” Dat respect zou de Peltse afdwingen met een doek ether en een spuit die gevuld was met insuline. Zelf hield ze hardnekkig vol dat ze in de veronderstelling was dat het om onschadelijk fysiologisch water ging. Een misverstand als het ware. Er was nog meer: ze droeg een mondmasker, handschoenen, een hoodie en de schoenen van haar zoon met overtrekken. Een vreemde manier van communiceren.

‘Laten lijken op natuurlijk overlijden’

Ook stak ze een alibi in elkaar. Ze logde die twee dagen in op haar werk in het ZOL en liet er haar gsm achter om de bus naar het huis van haar rivale te nemen. Tijdens haar eerste verhoren claimde ze op de bewuste dag niet in Lanaken te zijn geweest. Na het bestuderen van camerabeelden op de bus en rondom het ziekenhuis viel ze door de mand. De betichte wijzigde haar verklaringen. Dat er nog een tweede spuit in haar handtas stak, deed eveneens vragen oproepen. “Beklaagde heeft wel heel veel voorbereidingen getroffen om enkel een gesprek aan te gaan”, hekelde de rechter in het vonnis.

“Als arts heeft ze niet de eed van Hippocrates afgelegd, maar wel de eed van Hypocrietes. Dit was een duivels plan van Dokter Dood”, fulmineerde advocaat Erik Schellingen namens het slachtoffer en haar familie op het proces. Het komt de Peltse nu op 10 jaar cel effectief te staan. Ook speelt ze voor 10 jaar haar rechten kwijt. “Beklaagde was verliefd. Ze is de woning binnengedrongen om het slachtoffer te bedwelmen in haar slaap. Vervolgens wou ze een overdosis insuline injecteren, een stof die geen sporen zou achterlaten. Dit alles om het op een natuurlijk overlijden te doen lijken”, aldus het vonnis. Bij de strafmaat is rekening gehouden met de vrouw haar blanco strafblad, haar bijdrage aan de maatschappij als oncologe en goede zorg voor haar kinderen.