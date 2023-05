Wagner Group is begonnen met terugtrekking uit Bachmoet: “Maar we laten twee mannen achter”

Het huurlingenleger Wagner Group is begonnen met de terugtrekking uit Bachmoet. Dat heeft leider Jevgeni Prigozjin gezegd in een video die door zijn persdienst werd verspreid.

Volgens Prigozjin zullen zijn manschappen hun posities gedurende de komende week geleidelijk aan overdragen aan het Russische leger, zodat ze zich kunnen terugtrekken. “Het is 5 uur op 25 mei”, aldus Prigozjin in de video. “We trekken onze troepen terug uit Bachmoet. De meeste troepen zullen voor 1 juni verplaatst zijn naar de achterhoede.” Ook munitie en andere voorraden zullen aan de militairen van het Russische leger worden overgedragen, aldus Prigozjin. “We dragen onze munitie en posities over aan het leger, net als alle militaire rantsoenen.”

LEES OOK. Baas huurlingengroep Wagner waarschuwt voor Russische nederlaag in Oekraïne

Prigozjin liet wel uitschijnen dat sommige Wagner-troepen in Bachmoet zullen blijven, om het Russische leger te ondersteunen mocht dat onder druk van de Oekraïense strijdkrachten komen te staan. “Als de militairen in een moeilijke positie zitten, laten we natuurlijk degenen achter die een cruciale rol hebben gespeeld bij de inname van Bachmoet”, aldus Prigozjin.

Achterblijvers

“Iedereen weet hoe Wagner hier heeft gehandeld – onze organisatie, ons management, onze wapens, onze training. Daarbij waren twee factoren cruciaal”, introduceert Prigozjin twee bedeesd uitziende Wagner-huurlingen. “Twee mannen die we bij de militairen zullen achterlaten. Kom hier, mannen. Dit zijn Biber en Dolik. Als de militairen in een moeilijke situatie zitten, zullen zij opstaan en de weg blokkeren voor het Oekraïense leger. Jongens, pest de militairen niet. Dat is het. Als er iets gebeurt, staan ze aan hun kant.”

Prigozjin vecht zoals bekend al maandenlang een machtsstrijd uit met het Russische ministerie van Defensie – dat hij verwijt zijn offensief niet voldoende gesteund te hebben – en het Russische leger – dat hij lafheid en onbekwaamheid verwijt. Door een handvol Wagner-huurlingen achter te laten, laat hij dus nog eens uitschijnen dat het Russische offensief in Oekraïne afhankelijk is van zijn troepen.

Prigozjin verklaarde afgelopen weekend Bachmoet na een maandenlange strijd eindelijk volledig in handen te hebben. De Oekraïense autoriteiten ontkennen de inname: zij stellen dat Oekraïense militairen nog altijd aanwezig zijn in een klein gedeelte in het westen van de stad.