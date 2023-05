Naast haar job in Pro Duo, runt Wendy Dhondt in Leupegem ook haar kapperszaak. — © pdv

Oudenaarde

De dag nadat Wendy Dhondt (34) aan de Batopin-bankautomaat in Oudenaarde werd beroofd, liep ze haar overvaller in het stadscentrum weer tegen het lijf. Haar belager, die op 15 juni in snelrechtprocedure voor de strafrechter moet verschijnen, werd na zijn arrestatie vrijgelaten. “Ik was geschokt en vind dit te gek voor woorden”, reageert ze.