Uitbreiding van Antwerpse haven komt mogelijk in gedrang door PFAS

Al jaren zijn de havenbedrijven vragende partij voor meer capaciteit. Hun geduld zal nog meer op de proef worden gesteld doordat PFAS werd aangetroffen in de nabijheid van een gepland nieuwe dok. “Hoeveel vertraging precies is moeilijk te zeggen, al zien de bedrijven liever vandaag dan morgen die extra capaciteit”, weet Goris. “Maar de PFAS die we nu vinden bij onze grootschalige onderzoeken, noopt ons wel tot verder onderzoek.”

Volgens Goris is het positief dat de PFAS in deze “vroege fase” werd gevonden. De PFAS in de bodem zou vrij goed geïsoleerd zijn, in het water is er meer verspreiding te zien. “Er zijn verschillende technieken om een dok uit te graven”, gaat Goris verder. “Het is afwachten welke optie best is. Maar het is zeker niet zo dat het hele ECA-project op slot zit.”

Havenmagazine Flows wijst er op dat dit niet de eerste keer is dat ECA vertraging oploopt. In 2016 werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan door de Raad van State verworpen. “De Vlaamse overheid, de Port of Antwerp-Bruges en Maatschappij Linkerscheldeoever konden vorig jaar wel een doorbraak bereiken met het Verbond Linkerscheldeoever. Dat compromis tussen enkele belangenverenigingen, moet het project behoeden voor verdere vertraging door bezwaarschriften”, aldus Flows.

Tot slot is het volgens de onderzoekers niet duidelijk wie of wat de schuldige is van de PFAS die werd aangetroffen. De resultaten van het onderzoek zijn ondertussen voorgelegd aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij en aan het Agentschap Zorg en Gezondheid.