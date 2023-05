Zware dagen op komst voor hooikoortspatiënten: “Mogelijk heftigere piek dan andere jaren”

Het hooikoortsseizoen bestaat uit twee periodes. In maart en april hangen er veel boompollen in de lucht. Vooral van berkenstuifmeel gaan dan veel neuzen snotteren en ogen jeuken. Van half mei tot half juli is het de beurt aan de graspollen. Volgens gezondheidsinstituut Sciensano staat het huidige grassenseizoen nu pas op het punt om te beginnen en zijn de concentraties stuifmeel in de lucht plots beginnen te stijgen. “De drempelwaarde van 50 stuifmeelkorrels per kubieke meter is dit jaar nog geen dag overschreden, maar daar zal de volgende dagen wellicht verandering in komen”, zegt weerman Frank Deboosere.

Wie allergisch is voor graspollen, ongeveer 18 procent van de Belgen, zal dat merken, want we zouden al snel een hoge pollenpiek kunnen krijgen. Dat is te wijten aan het droge weer na een lange periode met veel neerslag. “Grassen hebben door het natte voorjaar heel hard hebben kunnen groeien”, zegt plantkundige Koen Es van de Plantentuin Meise. “Nu zijn al ze klaar om te beginnen bloeien. Doordat het nu een aantal dagen droog en warm is, zou zo’n hoge pollenpiek op korte termijn niet vreemd zijn. De kans is reëel dat die heftiger zal zijn dan andere jaren, wanneer zo’n piek zich misschien wat meer over verschillende dagen verspreidt. Maar dat betekent nog niet dat er dit jaar meer pollen zullen zijn dan anders.”

Aan voorspellingen over het hele pollenseizoen willen Deboosere noch Es zich wagen. “Omdat dat nu eenmaal niet te voorspellen valt”, zegt Es. Weer en wind spelen namelijk een belangrijke rol: hoe meer regen, hoe minder pollen. Deboosere benadrukt nog eens dat we pas aan het begin van het graspollenseizoen staan. “De hele maand juni zijn er nog grote opstoten mogelijk. Half juli pas bedaren de meeste grassoorten”, zegt hij.