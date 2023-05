HET PUNT VAN VAN IMPE. “Alexander De Croo gedraagt zich steeds minder als premier, en viseert de zwakste schakel in zijn regering”

Waarom keert premier De Croo net nu zijn kar rond de natuurherstelwet? Hij zet regeringspartner Groen voor schut en creëert zelfs een crisisje in zijn eigen regering. “Misschien is dat net de bedoeling”, klinkt het in onze politieke podcast Het Punt van Van Impe. “De Croo weet dat Groen weinig achter de hand heeft om terug te slaan.”

Verder hebben we het over het iets te vage nut van consultancy, en stellen we de vraag: wat is nu het best? Liège, of toch maar gewoon Luik?