Co-voorzitter Jeremie Vaneeckhout maakt zich “geen zorgen” over vertrek van Groen-parlementsleden: “Zijn volop bezig met vernieuwingsoperatie”

De lijst wordt stilaan indrukwekkend: Björn Rzoska, Elisabeth Meuleman, Barbara Creemers, Juan Benjumea, en donderdag kwamen daar ook An Moerenhout en Kristof Calvo bij. Het ene na het andere Groen-parlementslid kondigt – om uiteenlopende redenen – zijn of haar afscheid van de nationale politiek aan.

Is er sprake van een zorgwekkende leegloop bij de Vlaamse groenen? Co-voorzitter Vaneeckhout is alvast niet echt “verwonderd”. “In 2019 was een derde van de parlementsleden ook nieuwkomer. Op zich is het goed mensen na 10 of 15 jaar nadenken over hun politieke toekomst. Die vernieuwing zit ook in onze partij verweven en ik snap ook de individuele keuzes van de verschillende parlementsleden”, zo legt hij uit.

Vaneeckhout maakt zich naar eigen zeggen “geen zorgen” over het verlies aan een reeks sterkhouders op nationaal niveau. “Het gaat om mensen die zich blijven engageren voor de partij. We hebben daarnaast ook een lijstje met ministers en parlementsleden die voldoende bagage hebben om een leidende rol te blijven spelen”, aldus Vaneeckhout.

“Tegelijk zijn Nadia (co-voorzitter Nadia Naji, red.) en ik volop bezig met een vernieuwingsoperatie. Er staan heel wat nieuwe mensen klaar, niet alleen jongeren maar echt een brede groep aan profielen, die zich politiek willen engageren”, zo maakt Vaneeckhout zich sterk. “Bovendien blijft Groen meer dan ooit nodig. Dat hebben de voorbije dagen met het pleidooi voor een ‘klimaatpauze’ of ‘natuurherstelwetpauze’ nog eens bewezen”, besluit Vaneeckhout.