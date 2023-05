Eén van laatste verdachten van Rwandese genocide in 1994 gearresteerd

Na decennia op de vlucht is Fulgence Kayishema woensdag gearresteerd in Zuid-Afrika. Dat melden de Verenigde Naties in een persbericht. Hij is een van de laatste vier verdachten die nog moeten voorkomen voor de moord op ruim tweeduizend Tutsi’s in Rwanda in 1994.

De toenmalige politieofficier Kayishema was in 1994 actief binnen een groep extremistische Hutu’s die de Tutsi-minderheid wilden uitroeien. Volgens VN-cijfers vielen in die periode 800.000 doden. Op 15 april hielden meer dan tweeduizend ontheemde Tutsi’s zich schuil in een katholieke kerk in Nyange. Samen met enkele andere militanten zou Kayishema hen hebben opgesloten. Vervolgens wilden ze de kerk in brand steken. Maar toen dat plan niet lukte, haalden de Hutu’s een bulldozer en maakten het gebouw met de grond gelijk.

Volgens het Internationaal Tribunaal dat de gruwelen in Rwanda berecht, was Kayishema “rechtstreeks betrokken bij de planning en uitvoering”. Zo zou hij de benzine die bij de brandstichting nodig was, zelf hebben gehaald en uitgegoten rond de kerk.

Kayishema is op de vlucht sinds zijn beschuldiging in 2001 en gebruikte sindsdien verschillende valse namen en documenten. In samenwerking met de Zuid-Afrikaanse autoriteiten, kon een team van de Verenigde Naties hem eindelijk vatten in Paarl, bij Kaapstad. In eerste instantie zou Kayishema zijn ware identiteit hebben ontkend, maar later die avond gaf hij toch toe. “Ik wacht al lang om gearresteerd te worden”, herhaalden de agenten zijn woorden.

Kayishema zal terechtstaan voor medeplichtigheid aan genocide, samenzwering om misdaden tegen de menselijkheid te plegen en identiteitsfraude. Het tribunaal sprak vanuit Den Haag en Arusha al 62 veroordelingen uit. De meest recente rechtszaak was die van het vermoedelijke brein achter de organisatie, Félicien Kabuga. Die zaak werd in maart opgeschort vanwege diens gezondheid.