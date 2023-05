Auto van vermoedelijke drugsdealer doorzeefd in centrum Brussel

Onbekenden hebben woensdagavond een groot aantal kogels afgevuurd op een auto die dubbel geparkeerd stond. De chauffeur was even daarvoor uitgestapt en bleef ongedeerd, hij zou bij de politie gekend staan om drugsfeiten.

De schietpartij gebeurde woensdagavond rond half negen op de Antwerpsesteenweg in de Noordwijk. Politie was gewaarschuwd dat er iets loos was met een dubbel geparkeerde wagen. Ter plekke stelden ze vast dat de auto doorzeefd was met kogels, ook de zijruit aan de kant van de chauffeur was kapot geschoten.

Er vielen geen gewonden. Blijkbaar zijn de chauffeur en een inzittende net voor de feiten uit de auto gestapt. De chauffeur werd door de politie aangetroffen in een winkel wat verderop. Hij zegt niet te weten waarom iemand het op zijn auto gemunt zou kunnen hebben. Zelf staat hij bij de politie gekend voor meerdere drugsfeiten. De dader of daders van deze nieuwe schietpartij zijn spoorloos.

Vandaag ook raakte bekend dat er eind juni een schietpartij geweest is in de Versailleslaan in Neder-Over-Heembeek. Een voordeur van een pand werd toen doorzeefd met kogels. Het parket bevestigt dat daaromtrent een onderzoek loopt. Ook in die laatste zaak gaat het wellicht om geweld van drugsbendes die vechten om territorium of die hun ‘leveringen’ niet betaald hebben.

