LIVE. Hoogspanning in de Kamer over voorstel natuurbeschermingswet

Replieken: "Uw briefje, dat gooien banken gewoon weg"

Melissa Depraetere (Vooruit): "Ik weet niet of iemand gelooft dat ze spontaan de rente zullen aanpassen door een brief. Ik vrees dat de overheid zelf zal moeten ingrijpen. Laten we met een concreet en snel resultaat komen en niet met vage brieven".



Maxime Prévot (Les Engagés) vraagt om uitleg te krijgen over wat de minister zal doen. "Ik kreeg geen antwoord op mijn vraag. Waarom spreekt u zich hier niet over uit? Als het vaag blijft, dan is er waarschijnlijk een addertje onder het gras."



Roberto D'Amico (PVDA-PTB) geeft aan dat het antwoord duidelijk was. "Wanneer we de banken tot de orde willen roepen en vragen om meer bij te dragen, dan stuurt u gewoon een briefje. Weet u wat daarme gebeurt? Dat gooien ze gewoon weg."



"Het is een pensioenhervorming op zich om de rente te verhogen", zegt Wouter Vermeersch (VB). "Banken verstaan enkel harde en duidelijke taal. Zet daarom kei hard druk. En geef de spaarder waar het recht op heeft: waar voor z'n geld".

Hugues Bayet (PS) spreekt over een 'volksinterest' of 'volksrekening' omdat het niet snel genoeg gaat bij de banken. "We willen diegenen die helpen die heel hun leven gewerkt hebben, zij hebben hulp nodig."

Kathleen Verhelst (Open Vld) geeft aan dat spaarders belangrijk zijn voor de banken en voor het land: "Ik ben blij dat ik een strijdvaardige staatssecretaris zag vandaag. We moeten de markt eerst alle kansen geven maar ons geduld is op."

"De banken hebben een verantwoordelijkheid te nemen om het vertrouwen van hun spaarders elke dag te genieten", geeft Wouter Beke nog aan.