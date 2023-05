Randstad verstuurde foutieve fiscale fiches naar alle jobstudenten

© An Nelissen

Uitzendbedrijf Randstad heeft de fiscale fiches voor 2022 van alle jobstudenten verkeerd ingevuld. Dat meldt het weekblad Trends donderdag op zijn website. Daardoor zouden sommige studenten bepaalde voordelen kunnen verliezen. Randstad zegt dat het om een fout in het IT-systeem gaat en dat het iedereen individueel zal contacteren om de fout recht te zetten.

Het probleem zit bij de eerste 45 gepresteerde uren in het eerste kwartaal van 2022. Als onderdeel van de aanpak van de coronapandemie keurde de federale regering een pakket maatregelen goed, waaronder onder meer een uitbreiding van de mogelijkheden voor studentenarbeid. Daarbij werd beslist dat de eerste 45 uren niet meetelden in het maximale aantal werkuren.

Randstad heeft die 45 uren echter niet apart geteld, maar meegenomen bij alle gepresteerde uren. Dat kan ertoe leiden dat studenten die daardoor meer dan 475 uren hebben gewerkt hun sociale voordelen en het groeipakket zouden zien verdwijnen.

In een reactie stelt Randstad kennis te hebben genomen van het probleem. “Door een foute codering in het IT-systeem werd er geen rekening gehouden met de neutralisatie van de eerste 45 uren die gepresteerd werden in het eerste kwartaal van 2022”, stelt woordvoerder Wim Van der Linden. “We werken momenteel naarstig met onze partner aan een oplossing om iedereen zo snel mogelijk een correcte fiscale fiche te bezorgen en wensen ons te excuseren voor het ongemak.”

De fout zou zich hebben voorgedaan bij duizenden studenten. Hoe lang het zal duren om dit bij iedereen recht te zeten, is onduidelijk.