Drie doden bij steek- en schietincident in Japan

Rond donderdagmiddag plaatselijke tijd ontvingen de autoriteiten een noodoproep over een steekpartij. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Toen de hulpdiensten arriveerden, werden er schoten gelost waarna de dader op de vlucht sloeg. Hij zou camouflagekleding dragen. De politie heeft een gebouw omsingeld waarin hij zich mogelijk schuilhoudt. Aan omwonenden en leerlingen van basis- en middelbare scholen in de omgeving wordt gevraagd om binnen te blijven.

De lokale politie heeft het incident nog niet bevestigd. Japan heeft een strenge wetgeving rond vuurwapens, waardoor schietpartijen er zelden voorkomen.