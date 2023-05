Wegbeheerder stelt aannemer in gebreke na panne in Mechelse tunnel die elf uur duurde

De grote panne waardoor de Margaretatunnel in Mechelen donderdag maar liefst elf uur afgesloten was blijft niet zonder gevolgen. De oorzaak ligt bij een technische interventie die heel lang op zich liet wachten. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), dat de tangent beheert, stelt de aannemer in gebreke.

Vanaf woensdagavond omstreeks 23u was de tunnel op de tangent (B101) in beide richtingen afgesloten, tot donderdagmorgen iets voor 10u. Dat had natuurlijk grote gevolgen voor de ochtendspits in en rond Mechelen-centrum.

LEES OOK. Margaretatunnel in Mechelen weer open na ochtendspits vol verkeersellende

De oorzaak ligt bij een spanningsval op het hoogspanningsnet. “Onze mensen zijn meteen aan de slag gegaan volgens een standaardprocedure. Voor al onze tunnels werken wij met een permanentie van aannemers. Die kunnen we oproepen bij calamiteiten”, zegt Stefanie Nagels, woordvoerder van AWV.

Problemen om iemand ter plaatse te krijgen

Zulke technici hebben een specifieke opleiding gekregen voor interventies in de tunnels. “Helaas hebben wij afgelopen nacht problemen gehad om de aannemer ter plaatse te krijgen die verantwoordelijk is voor de Margaretatunnel”, vertelt Nagels.

Daardoor moest de wegbeheerder in extremis op zoek naar een andere aannemer om het probleem in de tunnel opgelost te krijgen. “Donderdagochtend hebben wij een andere aannemer gevonden die ter plaatse kon gaan”, zegt Stefanie Nagels.

Het voorval blijft niet zonder gevolgen. “We gaan de bevoegde aannemer formeel in gebreke stellen.” (svh)