Honderden posters roepen op tot boycot van Delhaize

De boodschap “Boycot Delhaize” en “Werknemers staken: aan wiens kant staat u?” werden woensdagavond aangebracht op honderden reclameborden in Brussel, Luik en Namen. De actie wordt opgeëist door het collectief ‘Boycot Delhaize’, dat zegt te bestaan uit burgers die de werknemers van de keten steunen.

“Met deze affiches willen we alle mensen die nog bij Delhaize werken uitnodigen om zich aan te sluiten bij de vele klanten van de winkel die besloten hebben de werknemers te steunen door het merk te boycotten”, vertelt Camille, lid van het collectief. “We willen tonen dat de werknemers niet de enigen zijn die vechten. We zijn ook verontwaardigd over de herhaalde aanvallen op het stakingsrecht en de oorverdovende stilte van de linkse partijen in de regering.”