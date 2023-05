Oekraïens tegenoffensief al dagen aan de gang, zegt adviseur Zelenski

“Dit is een intensieve oorlog langs een frontlijn van 1.500 kilometer”, zei Podoljak. Het zou niet gaan om “een losse gebeurtenis”, maar wel om tientallen verschillende acties tegen Rusland.

Podoljak benadrukte dat Oekraïne niet uit is op het Russische grondgebied. “We gebruiken de wapens die u ons gaf om Russische posities te vernietigen in de door Moskou bezette gebieden, waaronder Donbass en de Krim.” Als er F16-gevechtsvliegtuigen worden geleverd, kan het luchtruim “eindelijk” worden gesloten, zei Podolyak.

Als een van de stichtende NAVO-leden, steunt Italië het Oekraïense leger al van bij de inval in februari 2021. Dat doet het land onder meer door wapenleveringen.

Hoewel Podoljak blijft ontkennen dat Kiev betrokken is bij de aanvallen in de Russische regio Belgorod van de afgelopen week, tonen die volgens hem wel aan dat Rusland niet eens in staat is om zijn eigen grondgebied te verdedigen. “Wat in de grensregio gebeurt, is een schok voor Poetin en zal tot zijn einde leiden”, ging hij verder.