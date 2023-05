Vuurwerk in een leeg stadion: AEK Athene wint na de titel ook de Griekse beker

AEK Athene heeft woensdagavond de Griekse voetbalbeker veroverd. Het won in de finale met 2-0 van PAOK Thessaloniki in het Panthessalikostadion in Volos. De wedstrijd werd gespeeld achter gesloten deuren uit angst voor rellen tussen de supporters.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het is voor AEK Athene de zestiende keer dat het de beker in de lucht mag steken. Met de bekerwinst hebben de Atheners ook de dubbel te pakken. Op 14 mei kroonde de ploeg zich namelijk ook al voor de dertiende keer tot Grieks landskampioen.

AEK Athene kwam al in de zesde minuut met tien man te staan nadat verdediger Lazaros Rota een doorgebroken speler neerhaalde en dus met rood het veld moest verlaten. Zijn ploegmaat en collega-verdediger Harold Moukoudi opende in de 26e minuut echter de score voor de Atheners. Pas in de blessuretijd deed de Griekse kampioen de boeken helemaal dicht voor PAOK met een goal van Paolo Fernandes (90.+2).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De overwinning van AEK Athene, dat zich na de titel al had geplaatst voor de voorrondes van de Champions League, heeft als gevolg dat Olympiakos, dit seizoen derde in de competitie, de voorrondes van de Europa League zal spelen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen