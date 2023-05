Wolf valt vrouw en hond aan in Italië

De 56-jarige Nadia Terenzi was onderweg naar huis met haar hond Snoopy, toen een wolf de hond in het centrum van het dorpje Palombaro aanviel. Terenzi probeerde Snoopy nog te redden, maar de wolf viel haar ook aan, waardoor ze viel. Daarna greep de wolf de hond en vluchtte het bos in. Daar zijn veel bloedsporen te vinden, waardoor het niet uitgesloten is dat de hond gestorven is.

Terenzi werd eerst naar het ziekenhuis van Casoli gebracht en was daarna overgeplaatst naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis in Lanciano. Ze kreeg een röntgenonderzoek en heeft verwondingen aan haar knie en aan haar pols.

Snel na de aanval kwam burgemeester Consuelo Di Martino ter plaatse. Hij waarschuwde de inwoners via sociale media: “Het is nogal abnormaal gedrag. Daarom kan het gevaarlijk zijn. We raden aan zo voorzichtig mogelijk te zijn. Neem contact met ons op als je de wolf ziet.” Tegen de krant La Repubblica laat hij weten hij uitzonderlijk een aanval van de wolf is. “Voor de dierenarts was het gedrag van de wolf abnormaal”, zegt Di Martino. “Misschien is hij verstoten door zijn roedel. Een Engels gezin meldde dat een wolf eergisteren ook zijn hond aanviel. Hij kan honger hebben en gevaarlijk zijn, dus laat geen eten op straat liggen.”

Tweede aanval van wild dier

Een maand eerder werd een Italiaan ook al aangevallen door een wild dier. Een jogger in de Italiaanse Alpen werd toen aangevallen door een beer en stierf hierdoor. De regionale autoriteiten wilden daarom de beer laten inslapen, maar dierenactivisten gingen naar de rechter om dat te voorkomen. Ze beweerden zelfs dat de autoriteiten achter de verkeerde beer gingen. Het zorgde er ook voor dat het debat over het samenleven van beren en mensen in de regio weer werd aangewakkerd.