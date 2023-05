DE INSIDER. De queen of rock-’n-roll is niet meer: “Tina Turner dankte haar carrière aan Ike, maar hij werd ook bijna haar dood”

Tina Turner is woensdagavond op 83-jarige leeftijd gestorven. Maar het stond niet in de sterren geschreven dat ze een van de grootste vrouwen in de rock-‘n-roll-industrie zou worden. “Voor optredens moest ze vaak langs de achteringang naar binnen, omdat ze als zwarte vrouw via de voordeur niet werd binnengelaten”, vertelt onze insider Dominique Crommen in deze aflevering. “Wat ze deed was ongezien. Ze is niet voor niets het grote voorbeeld van Beyoncé.”