FC Barcelona wil Arthur Vermeeren, weten Spaanse media, maar Antwerp wil middenvelder houden

Het hoeft niet te verbazen dat de ontwikkeling van Arthur Vermeeren ook een gespreksonderwerp is in de bestuurskamers van de grootste clubs. Wij schreven al dat Manchester United en Newcastle de jeugdinternational op de verlanglijst hebben staan, maar volgens Spaanse media - onder andere Sport berichtte erover - mogen we nu ook de Spaanse landskampioen FC Barcelona aan de geïnteresseerden toevoegen. Vermeeren werd in het verleden door analisten al vergeleken met Barça-legende Iniesta.

Volgens onze informatie heeft Antwerp, dat dezer dagen logischerwijs helemaal niet bezig is met eventuele transfers, nog geen weet van concrete belangstelling van FC Barcelona. Het is wel zo dat er dit seizoen al meermaals scouts van de Catalanen op de Bosuil zaten.

Het is de intentie van Antwerp om Vermeeren nog minstens één seizoen te houden. Omgekeerd wil ook de speler eerst bevestigen bij de Great Old - hij tekende recent bij tot 2026. Maar wat als er toch een niet te weigeren aanbieding komt? In het voetbal zijn er al zottere dingen gebeurd…