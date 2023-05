Twee jaar nadat haar voet aanspoelde is ze officieel doodverklaard: hoe Australische oplichtster haar familie en vrienden voor miljoenen oplichtte

Ze lichtte haar vrienden en familie op voor miljoenen euro’s, verdween met de noorderzon, waarna een voet van haar aanspoelde op een strand. Nu, meer dan twee jaar later, is de Australische Melissa Caddick (49) officieel doodverklaard. Maar daarmee is het mysterie rond haar persoon nog lang niet opgelost.

Melissa Caddick was het soort oplichter dat je ziet in films van Martin Scorsese of Guy Ritchie. De zelfverklaarde financieel adviseur ging door het leven in dure designkleding, woonde in een groot huis in een chique buitenwijk van Sydney, reed rond in luxewagens en vulde haar vrije tijd met exclusieve reizen, als het even kon per privéjet.

Haar succesvolle imago moest haar klanten – vooral familieleden en vrienden – vertrouwen inboezemen, maar bleek in werkelijkheid niet meer dan een rookgordijn. Volgens onderzoekers stal ze namelijk zo’n 21 miljoen euro van haar investeerders, in totaal een zestigtal. Met het geld van nieuwe klanten keerde ze dividenden uit aan oudere investeerders, die ze hoge rendementen beloofde. De rest hield ze om haar exuberante levensstijl te financieren.

Rottende voet in sneaker

Acht jaar lang liep alles volgens plan voor Caddick, tot de ASIC, de financiële waakhond in Australië, in 2020 lucht kreeg van de fraude. Op 11 november 2020 stonden plots politieagenten voor haar deur voor een huiszoeking. Het zijn mogelijk de laatsten die Caddick levend gezien hebben, want meteen na de huiszoeking leek ze van de aardbol verdwenen. Zelfs haar echtgenoot, die pas na 30 uur alarm sloeg, maar er nu wel van overtuigd is dat ze vermoord is, had geen idee waar ze heen was.

Caddick met haar echtgenoot Anthony Kolleti. — © © rr

Ondergedoken, dat leek aanvankelijk de logische verklaring. Tot er drie maanden later, op zo’n 500 kilometer ten zuiden van Sydney, een rottende voet aanspoelde op een afgelegen strand. De sneaker zat er nog rond. Een DNA-test leerde dat de voet aan Caddick toebehoorde, maar of die door geweld of door ontbinding gescheiden was van haar lichaam, blijft tot op heden onduidelijk.

Podcast en tv-serie

Sinds de vondst van de voet ontbreekt al meer dan twee jaar elk spoor van Melissa Caddick. Na uitgebreid onderzoek heeft de ‘coroner’ (in Australië een soort onderzoeksrechter en lijkschouwer in één) haar officieel doodverklaard. Maar daar blijft het ook bij. “Mijn conclusie is dat Melissa Caddick is overleden”, schrijft coroner Elizabeth Ryan. “Maar... ik zie geen bewijs van hoe ze stierf, wanneer en waar het gebeurde.” De coroner noemde de man van Caddick wel een onbetrouwbare getuige. Volgens haar is hij meer op de hoogte van zijn vrouw zich bevond dan hij doet uitschijnen.

En dus is het aan de Australiërs zelf om verder te fantaseren hoe de vork precies in de steel zit, en of ze wel écht dood is. Daar hebben ze zich de laatste jaren al behoorlijk in bekwaamd, want de Melissa Caddick werd al het onderwerp van podcasts (Liar liar: Melissa Caddick and the missing millions is een aanrader), een tv-serie (Underbelly: Vanishing act) en tal van bizarre theorieën rond haar verdwijning.

Dwaalspoor

Hebben klanten haar vermoord, in mootjes gehakt en in zee gedumpt? Zag ze zelfdoding als haar enige uitweg en sprong ze daarom van een klif in de oceaan? En als een van die theorieën klopt: waarom spoelde haar voet dan pas 500 kilometer zuidwaarts weer aan? Een (typisch Australische) verklaring zou kunnen zijn dat een haai zich tegoed heeft gedaan aan haar lichaam en de voet honderden kilometers verder heeft uitgebraakt. Volgens oceanografen is het goed mogelijk dat zeestromingen de voet over die afstand hebben meegenomen.

Een wat sensationelere theorie is dat Caddick zelf haar voet zou hebben afgezet en in zee heeft geworpen, om onderzoekers op een dwaalspoor te brengen en te hinten dat ze dood is. Een orthopedisch chirurg verklaarde in het kader van het gerechtelijk onderzoek al dat die piste onwaarschijnlijk is.

Spaargeld van drie generaties

Het mysterie zal wellicht voor altijd een mysterie blijven. En de gestolen miljoenen? Die zien die gedupeerde klanten wellicht net zomin terug als de oplichtster zelf. “Ik verkocht mijn bedrijf omdat ik dacht dat mijn geld veilig was, en ik ging in 2017 met pensioen”, getuigde een slachtoffer.“Om nog meer zout in de wonde te wrijven heeft ze ook het geld van mijn moeder, vrouw, schoonmoeder, zoon, broer en zus gestolen... en drie generaties van het spaargeld weggevaagd.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan contact opnemen met de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of surfen naar www.zelfmoord1813.be.