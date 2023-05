Brit “die wegkwam met moord” op escorte ruim 30 jaar na feiten veroordeeld

In Engeland is ruim dertig jaar na de feiten een man veroordeeld voor de moord op een sekswerker. De 67-jarige vrachtwagenchauffeur had nochtans al opgeschept “dat hij ermee weg was gekomen”.

David Smith had in 1999 de 21-jarige escorte Amanda Walker om het leven gebracht, waarvoor hij veroordeeld werd tot een levenslange celstraf. Zijn naam werd echter ook genoemd in een soortgelijke moord uit 1991, die op de 33-jarige sekswerker Sarah Crump. Voor die moord werd hij in 1993 vrijgesproken omdat er twijfels waren over het achterhouden van bewijsmateriaal en incompetentie van de politie.

Smith schepte in tussentijd tegen zijn celmakkers op “dat hij vrijuit was gegaan” voor de moord op Cramp “en dat er geen bewijs tegen hem was”. Daarop werd de zaak uiteindelijk alsnog doorverwezen naar het hof van beroep en kwam er een nieuw proces, nadat een wet op dubbele strafbaarheid werd aangepast.

“Eindelijk gerechtigheid”

Aanklager William Boyce KC vertelde de jury hoe de moord op Crump in de vroege uren van 29 augustus 1991 deel uitmaakte van zijn “escalerende patroon van gewelddadige en seksuele misdrijven tegen vrouwen”, dat teruggaat tot zijn tienerjaren in de jaren zeventig. Zelf ontkende hij de beschuldiging van moord. Uiteindelijk werd de man ruim dertig jaar na de feiten schuldig bevonden, vrijdag hoort hij zijn strafmaat.

Crumps oudere zussen waren aanwezig tijdens de rechtszaak. “Eindelijk gerechtigheid voor onze lieve Sarah. Waren mama en papa hier vandaag maar bij ons om deze gedenkwaardige gebeurtenis te delen”, klonk het bij hen.