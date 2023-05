Wordt rechter in zaak Schild & Vrienden gewraakt? Beslissing valt op 1 juni

Op 1 juni wordt beslist of de rechtbankvoorzitter in de zaak Schild & Vrienden gewraakt wordt. Eén van de advocaten van de burgerlijke partijen heeft daarvoor een verzoek ingediend. “Er was geen debat over de gekozen datum en toen mijn cliënte het woord vroeg, kreeg ze het niet. Hier is minstens een schijn van partijdigheid”, vindt hij

De Gentse correctionele rechtbank legde begin mei de officiële datum vast voor de pleidooien in het proces tegen de uiterst rechtse jongerenbeweging Schild & Vrienden. Oprichter Dries Van Langenhove en zes medeverdachten moeten zich op 12 september verantwoorden voor negationisme en het aanzetten tot discriminatie, haat of geweld op hun communicatieplatformen. Voor Jihad Van Puymbroeck, burgerlijke partij in de zaak, was de datum een streep door de rekening. Op 12 september is ze namelijk in het buitenland voor haar huwelijksfeest.

Haar advocaat Abderrahim Lahlali diende daarom een wrakingsverzoek in bij het hof van beroep tegen rechtbankvoorzitter Jan Van den Berghe. “De voorzitter heeft onmiddellijk conclusietermijnen opgelegd en een pleitdatum vastgelegd waarbij de partijen niet werden gehoord. Toen mijn cliënte het woord vroeg, kreeg ze geen kans. Hierbij werd minstens de indruk gewekt dat de burgerlijke partij van geen belang is”, vindt meester Lahlali.

Goesting krijgen

Het parket-generaal wil het wrakingsverzoek ongegrond laten verklaren. “Dit is oneigenlijk gebruik van het wrakingsverzoek om zijn eigen goesting te krijgen”, aldus de procureur-generaal.

Uitspraak op 1 juni.

