Schotse politie is “institutioneel racistisch”, erkent topman

De Schotse politie is “institutioneel racistisch” en “discriminerend”, zegt de baas van de Schotse politie, Iain Livingstone, na een rapport over de werking van de politie.

Een onafhankelijk onderzoek van de Scottisch Police Authority (SPA) - die toezicht houdt op het werk van de politie - wijst op racistische, vrouwonvriendelijke en homofobe handelingen of uitspraken vanwege politieagenten. Het onderzoek is woensdag gepubliceerd.

“Het juiste wat ik als politiechef moet doen, is duidelijk verklaren dat het institutioneel racisme, seksisme, de misogynie en discriminatie bestaan”, aldus Livingstone. Volgens de politiebaas is het cruciaal om te erkennen dat het probleem bestaat, vooraleer echte verandering kan plaatsvinden, bericht de Britse omroep BBC.

Het rapport van de SPA maakt ook melding van de groeiende ongerustheid binnen de politie. “We hebben horen spreken over mensen die gestraft werden, omdat ze problemen of ongerustheid hebben opgeworpen”, aldus de waakhond. Als voorbeelden geeft de autoriteit mensen die uit ploegen werden gezet.

Tegen de Schotse politie loopt een onderzoek na de dood van de 31-jarige zwarte man Sheku Bayoh in politiebewaring in Kirkcaldy. Hij werd toen door zes agenten in bedwang gehouden.

Begin mei hekelden verschillende gewezen agentes bovendien dat er een machocultuur heerst op alle niveaus van de politie.

De openhartige bekentenis van de hoogste politiefunctionaris in Schotland komt nadat andere politiediensten, zoals die van Londen, de afgelopen jaren met soortgelijke beschuldigingen werden geconfronteerd.