De groenen niet nog meer voor het hoofd stoten, maar ook de tegenstanders van strengere natuurregels te vriend houden. Premier Alexander De Croo probeerde donderdag tijdens het vragenuurtje in de Kamer zijn coalitie wat bij elkaar te houden na zijn omstreden verklaringen over de Europese natuurherstelwet. Maar het zelf opgestookt vuurtje helemaal blussen, daar slaagde hij niet in.