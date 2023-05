© if

Tien jaar lang moet de Limburgse dokter Ruth Alen (46) de cel in. Omdat ze tot twee keer toe binnendrong in het huis van haar liefdesrivale in Rekem, en de vrouw met een insulinespuit naar het leven stond. “Ze gedroeg zich als een verliefde puber die geen respons kreeg”, pleitte haar advocaat, die vergeefs om een milde straf vroeg.