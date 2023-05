President Biden herdenkt slachtoffers van schietpartij in Texaanse basisschool

Te veel scholen, te veel plaatsen van dagelijks leven in heel Amerika zijn slagvelden geworden, aldus de president, die opnieuw opriep om de wapenwetten aan te scherpen.

“Op elke plaats horen we dezelfde boodschap: doe iets. In godsnaam, doe iets”, aldus Biden. Hij zei dat het tijd wordt om te handelen en “onze stem te verheffen”. “Niet als Democraten of Republikeinen, maar als vrienden, buren, ouders en mede-Amerikanen.”

18-jarige schutter

Biden heeft al meermaals aangekaart dat hij de wapenwet wil aanscherpen, bijvoorbeeld door aanvalsgeweren te verbieden. Om dat door te drukken zijn Biden en zijn Democraten echter aangewezen op de bereidheid van de Republikeinen in het Congres. Pogingen om de wapenwetgeving te verstrengen draaien dan ook al jaren op niets uit, omdat de Republikeinen zich ertegen verzetten. Ook de machtige wapenlobby, geleid door de National Rifle Association (NRA) is hevig gekant tegen een verstrenging.

Een 18-jarige schutter was op 24 mei vorig jaar in Uvalde binnengedrongen in een basisschool. Hij doodde er negentien kinderen en twee leerkrachten. Pas een uur en een kwartier nadat de tiener het vuur had geopend, stormden agenten de school binnen en doodden ze hem. Nochtans zouden er al na drie minuten negen agenten aan de school zijn aangekomen, terwijl hun aantal daarna geleidelijk toenam.