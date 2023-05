Leider extreemrechtse militie Oath Keepers krijgt hoogste straf tot nu toe voor bestorming Capitool

Stewart Rhodes (58), de oprichter van de extreemrechtse militie Oath Keepers, is donderdag veroordeeld tot 18 jaar cel voor zijn rol in onder meer de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Dat melden Amerikaanse media.

“Wat we absoluut niet kunnen hebben is een groep burgers die - omdat de uitslag van een verkiezing hen niet bevalt, die niet geloven dat de wet is gevolgd zoals het hoort - een revolutie ontketenen”, zei districtsrechter Amit Mehta voordat hij het vonnis uitsprak. “Dat is wat u deed.”

“Ik durf te zeggen, mijnheer Rhodes - en ik heb dit nog nooit tegen iemand gezegd die ik heb veroordeeld - dat u een voortdurende bedreiging en gevaar vormt voor onze democratie en de structuur van dit land”, zei Mehta. De rechter voegde daaraan toe: “Ik durf te zeggen dat we nu allemaal collectief onze adem inhouden als er verkiezingen aankomen. Krijgen we weer een 6 januari? Dat valt nog te bezien.”

Stewart Rhodes is de oprichter van de extreemrechtse militie “Oath Keepers”. Hij is een ex-militair bekend voor zijn ooglapje en vurige tirades. Hij werd in november van vorig jaar al schuldig bevonden aan “samenzwering om zich met geweld te verzetten tegen de legale overdacht van de presidentiële macht”. Dat stond in de akte van beschuldiging.

Hij kreeg donderdag 18 jaar cel van de rechtbank. Dat is de hoogste straf die tot nu toe werd uitgesproken voor de bestorming van het Capitool.

“Politieke gevangene”

“Hij was degene die de orders gaf”, zei Mehta. “Hij was degene die de teams organiseerde die dag. Hij was de reden dat ze in Washington DC waren. Oath Keepers zou er niet zijn geweest zonder Stewart Rhodes, ik denk niet dat iemand iets anders beweert. Hij was degene die het bevel gaf om te gaan, en ze gingen.”

Rhodes noemde zichzelf voordat het vonnis werd uitgesproken nog een “politieke gevangene”. Hij beloofde door te gaan met het “blootleggen van de criminaliteit van het regime” in de gevangenis. “Ik wil beginnen met te zeggen dat ik een politieke gevangene ben, en net als president Trump is mijn enige misdaad het verzet tegen degenen die ons land vernietigen”, zei hij tegen de rechter.

Bijna twintig minuten lang zou de man door de rechtszaal geroepen hebben dat de presidentsverkiezingen van 2020 “ongrondwettelijk” waren. Hij verdedigde ook zijn volgers voor wat ze op 6 januari 2021 deden. “Geen enkele Oath Keeper nam deel aan de gevechten”, zei hij en hij herhaalde dat het geweld bij het Capitool “allemaal door andere mensen werd gedaan.”

Aanhangers van Donald Trump bestormden op 6 januari 2021 de zetel van het Amerikaanse parlement. Het Congres was daar samengekomen om de zege van de Democraat Joe Biden bij de presidentsverkiezingen formeel te bevestigen. Trump had zijn aanhangers tijdens een toespraak opgestookt dat hij door massaal kiesbedrog van de zege was gehouden. Bij de bestorming van het Capitool kwamen vijf mensen om het leven. Er vielen tientallen gewonden.

Intussen zijn al meer dan duizend mensen opgepakt. Van hen zijn bijna 300 al veroordeeld tot celstraffen.

