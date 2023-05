LaLiga-voorzitter wil racisme in Spaanse competitie (eindelijk) uitroeien: “Kan binnen enkele maanden opgelost zijn”

LaLiga-voorzitter Javier Tebas is van oordeel dat hij met een aangepast wettelijk kader binnen zes maanden het racisme in het Spaans voetbal kan uitroeien. Dat heeft hij donderdag verklaard op een persconferentie.

Zondag werd de competitiewedstrijd tussen Valencia en Real Madrid overschaduwd door racistische beledigingen aan het adres van Vinicius Junior. De winger van De Koninklijke nam nadien La Liga op de korrel. Daarop ontstond een online discussie met Tebas, die geprikkeld reageerde maar zich uiteindelijk daarvoor verontschuldigde.

Tebas stelde eerder al dat de handen van LaLiga gebonden zijn door de wetten in Spanje, waardoor het alleen incidenten kan vaststellen en rapporteren. “Wat we willen, is de macht om meer dingen te doen”, vertelde Tebas donderdag. “Met die macht zijn we ervan overtuigd dat dit binnen enkele maanden opgelost is.” LaLiga richt zich tot de regering en de politieke partijen om te voorzien in een strenger wettelijk kader tegen racisme, vreemdelingenhaat en onverdraagzaamheid. “We vragen dat de Spaanse voetbalbond en LaLiga de gepaste bevoegdheden krijgen.”

Real-aanvaller Vinicius werd afgelopen weekend racistisch bejegend door de Valencia-aanhang tijdens hun competitiewedstrijd. — © EPA-EFE

Tebas moest erkennen dat LaLiga niet eerder zo’n verzoek heeft gericht tot de autoriteiten. “Dat was waarschijnlijk een fout van ons, maar we dachten dat we vooruitgang boekten in de rechtbank toen we rechtstreeks klachten indienden. Maar we hebben gezien dat het niet genoeg is en dat we deze problemen sneller moeten oplossen.”

Tot slot zei Tebas nog dat hij Vinicius zou steunen, mocht hij besluiten van het veld te stappen bij nieuwe racistische beledigingen.

