Nieuwe antibiotica met behulp van AI kan superbacterie doden

Dankzij de AI kon men duizenden potentiële chemicaliën reduceren tot een handvol, die in een labo werden getest. Het resultaat is een experimenteel antibioticum, dat abaucin werd gedoopt. Er zijn wel nog verdere testen nodig alvorens het kan gebruikt worden als geneesmiddel, mogelijk pas tegen 2030.

Het onderzoek werd gevoerd in Canada en in de VS. Het is opnieuw een bewijs dat artificiële intelligentie de ontdekking van nieuwe geneesmiddelen revolutionair kan versnellen, luidt het. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het internationale tijdschrift ‘Nature Chemical Biology’.

Antibiotica doden bacteriën, maar de jongste tijd zijn er steeds meer bacteriën die resistent zijn geworden voor de bestaande geneesmiddelen. Op die manier zijn ze potentieel dodelijk. Per jaar zouden er meer dan een miljoen mensen overlijden als gevolg van die resistentie.

Het onderzoek van de Canadese en Amerikaanse wetenschappers spitste zich toe op een van de meest problematische bacteriën: Acinetobacter baumannii, die wonden kan infecteren en longontsteking kan veroorzaken. Het is een van de drie die door de Wereldgezondheidsorganisatie worden omschreven als “superbacteriën” en een kritieke dreiging vormen, met name in ziekenhuizen of verzorgingstehuizen. De bacterie overleeft immers op oppervlakten.

Dokter Jonathan Stokes, van de McMaster University, omschrijft de bacterie als “publieke vijand nummer één”.