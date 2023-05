Nieuwe sportief directeur Julien Gorius wil trainer Timmy Simons aan boord houden bij FCV Dender: “Ik hoop dat we de onderhandelingen snel kunnen afronden”

Julien Gorius aarzelde niet om toe te happen toen FCV Dender hem polste voor de post van sportief directeur. “Ik ken de Challenger Pro League op mijn duimpje”, zegt de gewezen speler van Metz, FC Brussels, KV Mechelen, Racing Genk, het Chinese Changchun Yatai en OH Leuven. “Ik speelde er de laatste twee jaar van mijn carrière bij OHL en was er 2,5 jaar lang actief met RWDM in de rol van sportief directeur. Bij RWDM stopte het verhaal omdat ik het niet eens was met de toekomstvisie van de eigenaar. Bij FCV Dender zat ik wel meteen op dezelfde golflengte als Belinda Siahaan, de CEO die de visie van de Indonesische eigenaar uitvoert. Na mijn vertrek bij RWDM kreeg ik meteen de kans in het buitenland, maar familiaal lag dat moeilijk. In België blijven was voor mij prioritair. Ik had ook in België enkele opties, maar het project van FCV Dender strookt met mijn toekomstvisie. Ik woon in het Leuvense, wat dus ook geen struikelblok betekent.”

Bij de fans van FCV Dender zijn vooral de aanslepende onderhandelingen met hoofdcoach Timmy Simons het gespreksonderwerp. Ziet de gewezen sterkhouder van de Rode Duivels Dender niet eerder als een springplank en wacht hij op een andere opportuniteit? Hoe concreet is de interesse van clubs als reeksgenoot KV Oostende en eersteklasser KV Kortrijk? Wees Simons een voorstel van de KBVB voor de U19 af? Simons nam de voorbije week de telefoon niet meer op voor lastige vragen, maar Gorius sust alvast de achterban. “Timmy Simons speelde een belangrijke rol bij het afdwingen van het behoud. Voor mijn komst werd al uitvoerig met Simons gepraat en het staat buiten kijf dat we hem aan boord willen houden. Ik hoop dat we de onderhandelingen snel kunnen afronden.”

Uitgroeien tot stabiele profclub

Na de trainerskwestie moet Gorius ook versterking halen, al erft hij een groep met meerjarige contracten. “Het klopt dat veel spelers nog vastliggen. Na een analyse van de groep gaan we niettemin op zoek naar gerichte versterkingen. De bedoeling is om telkens beter te doen dan het jaar voordien. Daarbij denk ik niet alleen aan het klassement. Er zijn nog tal van andere facetten waarin de club moet groeien. Stap per stap groeien is de boodschap. Het behoud vormde een eerste stap, nog professioneler werken is de volgende stap, om vervolgens een strategie uit te bouwen op langere termijn. Het komt er nu op aan om de fundamenten te leggen om uit te groeien tot een stabiele profclub.”