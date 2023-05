Parkwachters moeten bizonkalf afmaken nadat een man het dier had aangeraakt

“We maakten de keuze niet omdat we lui, onverschillig of ondeskundig zijn in ons begrip van bizonbiologie”, zei het park in een verklaring op Twitter. “We hebben de keuze gemaakt omdat nationale parken natuurlijke processen in stand houden.”

Opties voor het omgaan met het dier waren beperkt, volgens de verklaring. Bizons moeten namelijk in quarantaine worden geplaatst voordat ze naar kuddes buiten het park worden gestuurd. Een bizonkalf dat verlaten is en niet voor zichzelf kan zorgen, is geen goede kandidaat voor quarantaine, aldus de verklaring.

Het kalf werd van zijn moeder gescheiden toen de kudde zaterdag de Lamar rivier in het noordoosten van Yellowstone overstak. “De ongeïdentificeerde man duwde het spartelende kalf uit de rivier en op een weg”, aldus parkfunctionarissen. Maar die menselijke aanraking kan ertoe leiden dat de dieren hun jong mijden. Parkwachters probeerden herhaaldelijk het kalf te herenigen met de kudde, maar dat lukte niet.

LEES OOK. Honderden incidenten met orka’s voor Spaanse kust: is ‘wraak’ oorzaak van hun bizarre gedrag

(Lees verder onder de foto)

© AP

Gevaar

Op een gegeven moment zagen bezoekers het kalf naar auto’s en mensen toe lopen en deze volgen. Dat vormde een gevaar, dus doodde het parkpersoneel het dier. In 2016 moesten parkmedewerkers ook al eens een pasgeboren bizon euthanaseren na een soortgelijk incident. Een Canadese man en zijn zoon stopten toen een kalf in hun wagen, denkende dat ze het dier konden redden.

De man pleitte schuldig en kreeg een boete van 235 dollar. Hij moest ook 500 dollar schenken aan het Yellowstone Park Foundation Wildlife Protection fonds.

Enkele bizons in Yellowstone hebben al verschillende mensen verwond, vaak nadat die mensen te dicht bij de dieren waren gekomen. Veel van de grotere dieren in Yellowstone - waaronder bizons, beren, wolven, herten en elanden - zijn bedrieglijk gevaarlijk, zelfs als ze gewoon aan het grazen of aan het rusten zijn. Daarom moeten bezoekers altijd minstens 25 meter afstand houden van de dieren.

Het lichaam van het kalfje werd in het park achtergelaten, dat gebeurt met een kwart van de pasgeboren bizons die het niet overleven in het park. “Deze sterfgevallen komen de andere dieren ten goede doordat ze alles voeden. Van beren en wolven tot vogels en insecten”, klinkt het.

LEES OOK. Opgehokt in horrorzoo of al jaren helemaal alleen: dit zijn de zieligste dieren ter wereld (+)