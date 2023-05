José Mourinho duidelijk over zijn periode bij Tottenham: “De enige club waarmee ik geen speciale band heb”

Op een persconferentie in aanloop naar de Europa League-finale heeft AS Roma-trainer José Mourinho een sneer uitgedeeld aan Tottenham Hotspur. ‘The Special One’ had geen goede woorden over voor de club en diens eigenaar Daniel Levy. En dat is volgens de Portugees een uitzondering in zijn carrière.

“Ik hoop dat de Tottenham-fans mij niet verkeerd begrijpen.” Zo begon José Mourinho zijn antwoord op de vraag die hij kreeg over het emotionele aspect van coachen. Dat beloofde dus al niet veel goeds. “De enige club waarmee ik geen diepe band heb, is Tottenham”, ging The Special One verder. De Portugese trainer gaf aan dat zijn relatie met Tottenham-eigenaar Daniel Levy nooit echt fantastisch is geweest. “Mr. Levy liet mij geen beker winnen en hij is de enige.” Mourinho kon tijdens zijn carrière enkel met de Londense club geen prijs pakken en werd na 86 wedstrijden aan de deur gezet.

“Met al mijn andere ex-clubs voel ik wel een band, want die clubs hielden ook van mij”, zei The Special One. “Als ik Roma ooit verlaat, zal het afscheid zwaar worden. Maar we zullen voor altijd verbonden blijven. Ik hou van al mijn ex-clubs, behalve van die van Mr. Levy.”