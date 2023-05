Stad Brussel verbiedt meeting van Vlaams Belang maandag, partij stapt naar Raad van State

De stad Brussel heeft besloten de protestmeeting van Vlaams Belang van volgende maandag in de hoofdstad te verbieden. Dat heeft het kabinet van Brussels burgemeester Philippe Close gemeld. Vlaams Belang laat donderdagavond weten dat het naar de Raad van State trekt tegen het verbod.

“Na analyse van de politie werd besloten dat het goede verloop van zowel de meeting van Vlaams Belang als van de tegenbetoging niet gegarandeerd kon worden”, luidt het op kabinet van de Brusselse burgemeester. Daarom heeft de burgemeester besloten beide manifestaties te verbieden.

De grote protestmeeting kadert in de wandeling van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken van Oostende naar Brussel tussen 19 en 29 mei. Met als slogan “Doe ze luisteren!” wilde hij onderweg zo veel mogelijk mensen spreken. De wandeltocht moest uitmonden in een grote protestmeeting in Brussel op pinkstermaandag.

De partij laat donderdagavond weten dat ze naar de Raad van State trekt tegen de beslissing, om die ongedaan te maken. Voorzitter Van Grieken benadrukt ook dat de meeting doorgaat. “Wij laten Vlamingen niet monddood maken en laten het hier niet bij”, aldus de voorzitter. “Onze protestmeeting zal doorgaan, of de politici in Brussel dat nu leuk vinden of niet!”

Van Grieken heeft het ook over “een aanfluiting van de vrijheid van meningsuiting”. “Niemand gelooft dat deze beslissing door iets anders is ingegeven dan door politieke redenen.”