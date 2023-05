Biden kiest luchtmachtchef als nieuwe Amerikaanse topgeneraal

Biden kondigt de benoeming donderdag officieel aan, melden twee regeringsfunctionarissen. Brown, een voormalige gevechtspiloot, zou zijn uitverkiezing mede danken aan zijn jarenlange ervaring in de Stille Oceaan, waar de spanningen tussen de Verenigde Staten en China de laatste jaren oplopen.

Browns benoeming moet nog wel bevestigd worden door de Amerikaanse senaat. Wanneer dat gebeurt, is onduidelijk. De Republikeinse senator Tommy Tuberville blokkeert al sinds februari militaire nominaties, omdat hij vindt dat het Pentagon de reiskosten voor abortussen van militairen niet zou moeten dekken.

Brown staat bekend als een introverte man, in tegenstelling tot zijn uitgesproken voorganger Mark Milley. Zo liet Milley zich in 2021 kritisch uit over de Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan. Ook heeft hij meermaals opgeroepen tot vredesonderhandelingen met Rusland over de oorlog in Oekraïne, op momenten dat zowel Biden als buitenlandminister Antony Blinken zich daartegen uitspraken.

Als Browns benoeming wordt bekrachtigd, wordt hij de tweede zwarte voorzitter van de generale staf, na Colin Powell (1989-1993). Ook de huidige Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin, is een zwarte man.