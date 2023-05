De aardgasprijs in Europa bereikte woensdagmiddag zijn laagste niveau sinds juni 2021. Op de toonaangevende Nederlandse termijnmarkt daalde de prijs naar 28 euro per megawattuur. En toch ligt onze gasfactuur nog altijd veel hoger dan die van twee jaar geleden. “Prijzen zoals toen gaan we nooit meer terugzien.”